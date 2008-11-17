Президентство ЄС засуджує збройні інциденти в Грузії

Брюссель. 17 листопада. УНІАН. Французьке президентство ЄС засуджує зростання збройних інцидентів в Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві президентства, текст якої передано УНІАН.

“Президентство Ради Європейського Союзу засуджує зростання інцидентів в Грузії, які призвели до двох смертей в Двані 10 листопада та щонайменше однієї смерті в Пахулані 15 листопада, і які свідчать про зростання напруги в регіоні”, - зазначається в заяві.

Президентство висловлює свої співчуття рідним загиблих, а також висловлює стурбованість щодо безпеки міжнародних спостерігачів, які зазнали небезпеки в районі Пахулані.

У зв’язку з цим президентство закликає всі сторони поважати угоду про припинення вогню, а також наголошує на неприпустимості будь-яких дій, які піддають небезпеці членів інтернаціональних місій.

Президентство закликає всі сторони бути відповідальними і уникати подальших інцидентів.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада два грузинських поліцейських загинули в грузинському селищі Двані поблизу Південної Осетії від вибуху міни, коли намагалися зняти осетинський прапор. Власті Південної Осетії заявили, що не мають ніякого відношення до інциденту. 15 листопада в селища Пахулані поблизу адміністративного кордону Абхазії під час стрілянини загинув грузинський громадянин. В небезпеці перебували і спостерігачі місії ЄС.