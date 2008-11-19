ЄП позбавив бельгійського депутата іммунітету за расизм

Брюссель. 19 листопада. УНІАН. Європарламент позбавив депутата Франка ВАНЕКЕ з Бельгії (позапартійний) депутатського імунітету.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на засіданні Європарламенту 18 листопада у Страсбурзі.

“За” позбавлення імунітету проголосували 564 депутати, проти – 61, утрималися 42.

Рішення було прийнято на запит прокуратури Дендермонде, яка обвинувачує депутата у расистських публікаціях. Так, згідно з обвинуваченнями прокуратури, в другому випуску журналу фламандської правої партії Vlaams Belang від 2005 року було надруковано статтю під назвою “Те, про що ви не змогли прочитати в пресі”, яка обвинувачувала іноземців в акті вандалізму на кладовищі селища Терекен, хоча згодом було з’ясовано, що щонайменше четверо з вандалів були вихідцями з місцевих фламандських родин. Таким чином, прокуратура Дендермонде вважає Ф.ВАНЕКЕ, якій суттєво відредагував згадану вище статтю, винним в расистських висловлюваннях.

Парламентський імунітет розповсюджується на членів Європарламенту з 1965 року, однак може бути знятий у випадку встановлення депутатом порушень законодавства рішенням сесії.