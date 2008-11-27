Індикатор бізнес-клімату в єврозоні впав до рівня 1993-го року

Брюссель. 27 листопада. УНІАН. Індикатор бізнес-клімату (Business Climate Indicator) в єврозоні у листопаді продовжив падіння і знизився до позначки 1993-го року – з –1,34 у жовтні до –2,14 пункти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Падіння індикатору пояснюється значним погіршенням менеджерських очікувань по всіх п’яти показниках: виробництва в найближчі місяці, оцінок загального портфелю замовлень та експортного портфелю замовлень, залишків продукції на складах, а найбільше - оцінки виробничих трендів в попередні місяці.