Прага вибачилася за витік інформації про розмови Тополанека і Сарко

Брюссель. 28 листопада. УНІАН. Офіційна Прага вибачилася за публікацію стенограми розмови прем’єр-міністра Чехії Мірека ТОПОЛАНЕКА із Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ.

Як повідомляє сьогодні видання “Чеські новини”, міністр закордонних справ Чехії Карел ШВАРЦЕНБЕРГ вибачився за публікацію стенограми, зазначивши, що, очевидно, хтось в міністерстві закордонних справ “припустився помилки”.

Зараз, за словами міністра, ведеться розслідування справи.

Водночас Посол Чехії у Франції Павел ФІШЕР відкинув будь-які заяви щодо автентичності запису.

“Я був присутнім при всіх переговорах з французьким Президентом, і я не впізнаю текст”, - заявив він чеському агентству новин CTK.

Текст стенограми розмови з’явився в тижневику Reflex, якій оприлюднив його для того, щоб продемонструвати, як “влаштована владна коаліція в Євросоюзі”. За даними тижневика розмова між М.ТОПОЛАНЕКОМ та Н.САРКОЗІ відбулася 31 жовтня в Парижі. В цій розмові Президент Франції попросив зберегти за Францією посаду головуючої країни в “Союзі для Середземномор’я” (союз для співпраці ЄС з країнами Середземного моря, створений в липні цього року – УНІАН) в обмін на підтримку позицій Чехії в Східній Європі протягом двох років. Чехія, як країна, що головуватиме в ЄС з 1 січня 2009 року, мала б також автоматично стати головуючою країною в “Союзі для Середземномор’я”.