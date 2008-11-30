У Брюсселі відбудеться засідання Комітету Україна-НАТО
14:36, 30 листопада 2008Новини ЄС
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В ході засідання міністри закордонних справ країн-членів НАТО та України обговорять актуальні питання двосторонніх відносин, в тому числі оцінять готовність України до отримання Плану дій щодо членства в НАТО. По завершенню відбудеться прес-конференція Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп Схеффера та міністра закордонних справ України Володимира Огризка.
Дата проведення: 3 грудня 2008 року Час початку: 11-30. Час прес-конференції:12-35
Час початку: 11-30.
Час прес-конференції:12-35
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