У Брюсселі відбудеться засідання Комітету Україна-НАТО

В ході засідання міністри закордонних справ країн-членів НАТО та України обговорять актуальні питання двосторонніх відносин, в тому числі оцінять готовність України до отримання Плану дій щодо членства в НАТО. По завершенню відбудеться прес-конференція Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп Схеффера та міністра закордонних справ України Володимира Огризка.

Дата проведення: 3 грудня 2008 року Час початку: 11-30. Час прес-конференції:12-35