ЄК сподівається, що Україна і РФ домовляться про газові борги

Брюссель. 4 грудня. УНІАН. Єврокомісія сподівається, що Росія та Україна зможуть швидко знайти шляхи вирішення проблеми платежів за газ.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заяви представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС-ЕСПУНІ.

“Ми сподіваємося, що сторони дійдуть згоди якомога швидше”, - сказав він.

“Ми також сподіваємося, що і Росія, і України виконуватимуть свої контрактні зобов’язання (щодо постачання газу в Європу – УНІАН)”, - додав представник Єврокомісії.

Ф.ТАРРАДЕЛЛАС-ЕСПУНІ зазначив, що Єврокомісія вже мала контакти з представниками України та РАТ “Газпром” і розглядає нинішню суперечку, як комерційне питання між Україною та Росією або між господарюючими суб’єктами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем’єр-міністр Росії ще раз підтвердив, що борг України за газ становить 2,5 млрд. дол., а також заявив про можливість скорочення постачань газу в Україну.