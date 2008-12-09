Україна та Литва підписали Дорожню карту співпраці на 2 роки

Вільнюс. 9 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Литовської Республіки Валдас АДАМКУС підписали Дорожню карту розвитку стратегічного партнерства між Україною та Литвою на 2009-2010 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання документу відбулась сьогодні у Вільнюсі у рамках робочого візиту глави Української держави до Литви.

Дорожня карта визначає конкретні завдання розвитку українсько-литовського співробітництва у політичній, торгівельно-економічній, інвестиційній та гуманітарній сферах, а також важливі для України положення в контексті двосторонньої взаємодії на шляху євроатлантичної інтеграції України.

Також документ визначає інституційні механізми та основні напрямки двостороннього співробітництва. Серед іншого, у ньому йдеться мова про співробітництво у сфері енергетичної безпеки; у сфері транспорту; співпраця на регіональному рівні та у сфері підтримки демократії і верховенства права.

Крім того, у Дорожній карті йдеться про співробітництво двох країн щодо спільної історичної спадщини та вшанування пам’яті жертв тоталітарних режимів. Документ передбачає проведення упродовж двох років конкретних цільових заходів, спрямованих на поглиблення взаємодії за різними напрямками співпраці між Україною та Литвою, наповнення їх конкретним змістом.