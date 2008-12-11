ЄК допоможе виробникам свинини Ірландії

Брюссель. 11 грудня. УНІАН. Єврокомісія та країни-члени ЄС підтримали спеціальну схему допомоги виробникам свинини з Ірландії, де було виявлено отруєння діоксином.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні.

Відповідно до рішення, під спеціальну схему, що фінансується за рахунок бюджету ЄС, потраплятиме м`ясо з тих ферм, де не було виявлено отруєння діоксином. Відповідно до схеми, ці ферми зможуть зберігати до 6 місяців м`ясо свинини загальним обсягом до 30 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Ірландія почала відкликати з ринку м’ясо свинини через виявлення на 10 фермах ураження діоксином.

У свинині було виявлено наявність дуже високого рівня діоксину в свинині, що в 100 разів перевищувало норми ЄС в 1 пікограм на 1 грам жиру для диоксинів та в 1,5 пікограми на 1 грам жиру діоксинів та інших поліхлорбіфенілів.

За попередніми результатами, джерелом отруєння вважаються продукти, що використовувалися для годування свиней, а самі проблеми з отруєнням розпочалися у вересні цього року.