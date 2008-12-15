У Страсбурзі розпочнеться вечірнє засідання сесії Європарламенту

В ході засідання депутати планують обговорити проекти доповідей Клода Тюрме (група “зелених”, Люксембург) про виробництво енергетики з відновлювальних джерел, Ейвріл Дойле (група народних партій, Ірландія) про систему торгівлі квотами на викиди СО2 в атмосферу, Кріса Девіса (група ліберальних партій, Великобританія) про геологічне зберігання СО2, Доретт Корбі (група соціалістичних партій, Нідерланди) про моніторинг та зменшення викидів “парникових” газів від використання пального та ряд інших.

Дата проведення: 16 грудня 2008 року Час початку: 15-00