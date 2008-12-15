”Укрзалізниця” закликає пасажирів не їздити тимчсово до Угорщини

Київ. 15 грудня. УНІАН. «Укрзалізниця» 14 грудня одержала інформацію про страйк залізничників Угорщини, який розпочався з 00.00 неділі.

Як повідомляє прес-служба відомства, страйк охопив переважно східний кордон Угорської державної залізниці, яка зачіпає і рух поїздів у напрямі України.

В «Укрзалізниці» зазначили, що на сьогодні не відомо, коли страйк закінчиться.

У зв`язку з цим відомство закликає пасажирів найближчі декілька днів утриматися від поїздок до Угорщини. Попередження про можливі затримки при перетині українсько-угорського кордону передаватимуться також на вокзалах залізниць.