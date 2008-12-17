ЄК хоче покращити оцінку відповідності навичок робітників потребам ринку праці

Брюссель. 17 грудня. УНІАН. Єврокомісія пропонує ряд заходів для покращення підготовки потрібних кадрів відповідно до вимог ринку праці.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у Комюніке Єврокомісії для Європарламенту та Ради ЄС, схваленому на засіданні Єврокомісії в Страсбурзі 16 грудня.

“Це нерозумно в ці складні економічні часи бачити зростання рівня безробіття, в той час, як частина вакансій залишаються незаповненими”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань зайнятості, соціальних справ та рівності шансів Владімір ШПІДЛА.

Єврокомісія пропонує, зокрема, покращити моніторинг короткострокових трендів на ринку праці, а також розвивати засоби для забезпечення кращої відповідності навичок робітників потребам ринку. Крім того, Комісія планує розвивати систему інформування щодо потреб ринку праці в середньо- та довгостроковій перспективах, а також, аналіз потреб у робітниках в окремих секторах економіки.

Виступаючи з пропозиціями щодо кращої відповідності навичок робітників потребам ринку, Єврокомісія відповіла також на запит Європейської Ради забезпечити оцінку потреб в робітниках до 2020 року.

Одне з попередніх досліджень дає підстави вважати, що в Європі все більше створюватиметься робочих місць в сфері послуг, а до 2020 року майже три чверті робочих місць будуть запропоновані саме в цій сфері. Таким чином, за оцінками Єврокомісії, все більше і більше робочих місць вимагатиме наявності середньої та вищої освіти. Крім секторальних та загальних навичок, на ринку праці в цілому все більше цінуватимуться аналітичні навички та навички розв’язання проблем, самоуправління, комунікацій, здатності працювати в команді, лінгвістичні навички та компетентність у роботі з комп’ютерами та іншою електронною технікою.