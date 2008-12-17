ЄП підтримав пропозиції зі зменшення викидів СО2 в атмосферу

Брюссель. 17 грудня. УНІАН. Європарламент підтримав рішення щодо зменшення викидів СО2 в атмосферу до 2020 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН, сьогодні депутати на сесії у Страсбурзі схвалили всі 6 проектів законодавства щодо досягнення раніше поставлених цілей зі зниження викидів “парникових” газів в атмосферу.

Депутати, зокрема, схвалили проект доповіді Ейвріла ДЙОЛЕ (група народних партій, Ірландія) щодо внесення змін до системи торгівлі квотами на викиди СО2. Відповідно до схвалених змін, поступове зниження лімітів на викиди СО2 має розпочатися з 2012 року і тривати до 2020 року. Загалом, за рахунок внесення змін до системи торгівлі квотами, передбачається зменшити викиди СО2 до 2020 року на 21% від рівня 2005 року. До 2012 року дозволи на викиди СО2 в атмосферу для енергетичного та промислового секторів надаватимуться безкоштовно, а з 2013 року – застосовуватиметься принцип аукціонів.

“За” цей проект змін проголосували 610 депутатів, проти – 60, утрималися – 29.

Депутати також схвалили проект доповіді Сату ХАССІ (група “зелених”, Фінляндія) щодо національних планів на зменшення викидів СО2 від секторів, що не підпадають під систему торгівлі квотами (автомобільний, водний транспорт, будівництво, послуги, сільське господарство, малий та середній бізнес). Документ передбачає зниження з 2013 до 2020 року на 10% кількість викидів СО2 в атмосферу. Цілі для Великобританії встановлені на 20% менше, для Ірландії – на 16% менше.

“За” проголосували 555 депутатів, проти – 93, утрималися – 60.

Більшістю голосів депутати підтримали проект доповіді Кріса ДЕВІСА (група ліберальних партій, Великобританія) щодо забезпечення генеруючих потужностей підземними сховищами для СО2. Для сприяння впровадженню цієї нової технології передбачається надавати допомогу за рахунок системи продажу квот на викиди СО2.

“За” проголосували 623 депутати, проти – 68, утрималися 22.

Європарламент підтримав також проект доповіді Клода ТЮРМЕ (група “зелених”, Люксембург) щодо встановлення національних цілей для збільшення частки енергетики, що виробляється з відновлювальних енергоресурсів. Законодавство передбачає зростання частки відновлювальної енергетики до 2020 року до 20% з нинішніх 8,5%. При цьому, для Великобританії встановлено завдання наростити частку використання відновлювальних енергоресурсів в енергетиці з нинішніх 1,3% до 15%, для Ірландії – з 3,1% до 16%.

“За” проголосували 635 депутатів, проти – 25, утрималися – 25.

Депутати підтримали проект доповіді Гвідо САККОНІ (група соціалістичних партій, Італія) щодо зменшення викидів СО2 в атмосферу від нових автомобілів. До 2012 року планується досягнути зменшення середні викидів СО2 в атмосферу від автомобілів до 120 грамів на 1 кілометр, в тому числі, до 130 грамів – за рахунок технологічних змін, ще на 10 грамів – за рахунок більшого використання біопального. До 2020 року передбачається зменшити викиди СО2 в атмосферу від нових автомобілів до 95 грамів на 1 кілометр.

“За” проголосували 559 депутатів, проти – 98, утрималися – 60.

Депутати також схвалили проект доповіді Доретт КОРБІ (група соціалістичних партій, Нідерланди) щодо зменшення викидів СО2 в атмосферу від пального на 10% до 2020 року.

“За” проголосували 670 депутатів, проти – 20, утрималися – 25.

Таким чином, Європарламент відкрив дорогу до реалізації встановлених Європейською Радою (саммітом голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) у березні 2007 року та підтверджених 12 грудня 2008 року цілей щодо зменшення до 2020 року викидів СО2 в атмосферу на 20%, збільшення частки відновлювальної енергетики до 20% та покращення енергоефективності на 20%.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня лідери ЄС вирішили зберегти встановлені раніше цілі щодо зменшення викидів СО2 в атмосферу до 2020 року.

В ході переговорів було зроблено ряд послаблень для окремих країн, зокрема, для країн Східної Європи.