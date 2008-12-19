Лукашенко вважає малоймовірним вступ України та Грузії до ЄС та НАТО

Київ. 19 грудня. УНІАН. Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає малоймовірним вступ України і Грузії до Євросоюзу і НАТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави білоруської держави, таку думку О.ЛУКАШЕНКО висловив в інтерв`ю п`яти державним ЗМІ Білорусі.

“Ну які б були проблеми, якби ми заявили про вступ до Європейського Союзу або навіть до НАТО? Ну так, наші брати-росіяни, звичайно б, нас не зрозуміли, якби ми до НАТО вступили. До Європейського Союзу - жалкували б. А так виходить що? В України там Крим, Севастополь - суперечки йдуть. У Грузії - територіальні питання. Це НАТО і Європейському Союзу не потрібно. Такі держави вони не приймають, не приймали, принаймні, до свого складу», - сказав О. ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі вважає, що Євросоюз не має у себе на порядку денному питання про приєднання нових країн. «У нас немає жодних проблем, і ми не стали частиною Європейського Союзу. А зараз вони просто навіть не розглядають в осяжному майбутньому нових членів, яких готові прийняти до Євросоюзу. Це на порядку денному не стоїть. Ми теж навіть не обговорювали цю проблему і не розглядали. І навряд чи нам треба поспішати, знаєте, до складу якоїсь держави ввійти або ж до складу Євросоюзу», – зазначив він.

На його думку, Білорусь має розвиватися шляхом Швейцарії. «Нам треба бути як Швейцарія. Незалежною, суверенною державою, нікому не створювати проблем, а, навпаки, бути тихою гаванню для капіталів, для інвесторів. А земля-то наша цьому відповідає. Вона неначе створена для цього. Тут тихо, спокійно, люди нормальні, працелюбні, інтелект дуже високий, природа хороша, приїжджайте - живіть. І нам треба це використовувати, а не примикати до якихось блоків. Ось така у нас зараз точка зору превалює, і, думаю, це народом буде нормально сприйнято», - упевнений глава білоруської держави.

О.ЛУКАШЕНКО вважає абсурдним на даний час обговорення питання про вступ Білорусі до НАТО. «Ми дійсно були абсолютно виразно і цілеспрямовано проти розширення НАТО на схід. І вся наша позиція з цього виходить. І натовці нас не дуже-то дарують і вважають нас суперниками внаслідок того, що у нас армія найсильніша, як вони відзначають, на пострадянському просторі. Це їх аналіз. Тому в даній ситуації, і не тільки в даній, навіть в осяжному майбутньому, я не розглядаю варіант вступу до НАТО. Напевно, якщо ми з Росією раптом дійдемо до того, що ми можемо бути членами НАТО, то, можливо, ми з Росією і станемо членами НАТО», - припустив Президент Білорусі.