У разі нападу Кремля на країну НАТО під ударом опиниться і Велика Британія, вважає Дональд Туск.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що в разі нападу Кремля на країну НАТО під ударом опиниться і Велика Британія. Він зізнався, що був "шокований" байдужістю британського суспільства до питань національної безпеки.

В інтерв'ю The Times Туск попередив британців, що їм час позбутися "солодкої ілюзії" безпеки в разі конфлікту НАТО і Росії. Він нагадав, що після візиту до Києва прем'єр Великої Британії Кір Стармер повідомив йому про підпал свого будинку в Лондоні, який імовірно організувала російська розвідка.

"Мене вразило, що в Британії ніхто не був шокований цим. Реакція була така, ніби йшлося про футбольний матч "Арсенал-Ліверпуль. Але якщо росіяни здатні організувати подібне, значить, вони здатні на все", - зазначив польський прем'єр і додав, що в разі розміщення Росією нових гіперзвукових ракет "Орєшник" в Білорусі або Калінінграді Москва зможе завдати ядерного удару по будь-якій європейській столиці, зокрема й по Лондону, за дальності до 3 200 км.

Загроза, за його словами, має глобальний і універсальний характер, насамперед через технології. "Ми всі вже перебуваємо під масованою кібератакою. У Польщі вони готові знищувати інфраструктуру - залізниці, лікарні. Це може бути дуже болісно", - заявив Туск.

Тому не можна жити в ілюзії, що "ви занадто далеко і що це не ваша війна", підсумував прем'єр-міністр Польщі.

Інші заяви Дональда Туска

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна має право наносити удари по пов'язаних із Росією цілях у будь-якій точці Європи, за словами прем'єр-міністра Польщі. Крім того, він розповів, що Україна готова битися ще два-три роки.

А ще заявив, що ніхто не повинен тиснути на Зеленського щодо територій. Усю подібну "енергію" краще спрямувати проти Росії, щоб змусити її припинити свою військову агресію проти України.

