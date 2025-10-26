Реліз Halo: Campaign Evolved заплановано на наступний рік.

На чемпіонаті Halo World Championship Microsoft представила Halo: Campaign Evolved - ремейк оригінальної Halo: Combat Evolved, повністю перезібраний з нуля на Unreal Engine 5.

Гра вийде 2026 року і вперше з'явиться на Playstation 5, також проєкт буде доступний у підписці Game Pass на Xbox Series і ПК.

Ремейк обіцяє оновлену графіку, перероблені механіки, локальний кооператив на двох і онлайн-кооператив до чотирьох гравців, а також три нові місії, розширений арсенал, транспорт і нових супротивників.

Історія Halo починається, коли Майстер Чіф з екіпажем зазнає аварії на загадковому кільці Хало і вступає в бій із силами інопланетян Ковенанта. Разом із ШІ-компаньйоном Кортаною він розкриває похмуру таємницю структури і намагається запобігти знищенню всього життя в галактиці.

У ремейк додали 9 культових видів зброї з інших Halo, включно з енергетичним мечем, бойовою гвинтівкою та голкодзьобом, а також можливість викрадати техніку і вперше в історії Halo керувати танком Ковенанта Wraith.

