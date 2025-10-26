У ніч на 26 жовтня противник атакував Україну 101 ударним безпілотником типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Про це повідомляють Повітряні сили України.
Зазначається, що безпілотники летіли з напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (тимчасово окупований Крим). В повідомленні сказано, що більше половини з них - близько 60 - це "Шахеди".
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - наголошують в Повітряних силах.
Також повідомляють, що зафіксовано влучання п’яти ударних БПЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
В Повітряних силах попередили, що атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Нічна атака РФ - що відомо
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 26 жовтня росіяни вдарили по Києву дронами, наразі відомо про трьох загиблих, зафіксовано пошкодження інфраструктури.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про 29 постраждалих, з них 7 дітей. Наймолодшому - 4 роки.
За даними міського голови, в лікарнях міста в даний час перебувають 7 постраждалих, в тому числі двоє дітей. Інші отримують лікування амбулаторно.
Кличко повідомив, що триває розбір конструкцій в одному з будинків у Деснянському районі. Там внаслідок ворожої атаки пошкоджений фасад та перекриття між 6-8 поверхами.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що серед загиблих в Києві 19-річна дівчина та її 46-річна мати, ще одне тіло потребує ідентифікації.