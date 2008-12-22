Європа має закликати Україну забезпечити транзит газу

Москва. 22 грудня. УНІАН. Європа має закликати Україну виконати всі зобов`язання з транзиту газу. Про це в інтерв`ю урядовому виданню «Российская газета» від 22 грудня сказав міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО.

«На мій погляд, у європейських країн є можливість провести необхідні консультації і закликати Україну до обов’язкового виконання своїх транзитних зобов`язань. Хоча, як мені здається, якби ці країни свого часу проявили принциповість і зацікавленість, усі проблеми давно б залишилися в минулому», - сказав С.ШМАТКО.

Він нагадав, що РФ чесно визначила свою позицію: «Поки немає сплати боргу - немає й контракту на постачання палива в 2009 році». При цьому він підкреслив, що договір на транзит газу ніхто не відміняв.

У той же час С.ШМАТКО вважає, що «болючий період» для України мине. «Звісна річ, ”ломка” української економіки, зокрема пов`язана з підвищенням цін на газ і обтяжена фінансовою кризою, дуже чутлива. Але багато країн через це проходили, впроваджували газо- і енергозберігаючі технології, використовували економічні важелі. І нічого - справилися. А чому Росія має дотувати чужу економіку, створюючи собі конкурентів, які потім приходять на наш ринок зі своїми товарами?», - сказав він.

С.ШМАТКО впевнений, що для України підвищення ціни на газ з погляду її реальної конкурентоспроможності - серйозний виклик, який породжує значні макроекономічні наслідки.

«Ми регулярно пропонували їй кілька варіантів, які могли б полегшити цей перехідний етап. Приміром, створити міжнародний консорціум з управління газотранспортною системою. Це допомогло б як сформувати принципово нові відносини з Україною і забезпечити потреби їх внутрішнього ринку, так і гарантувати постачання транзитного газу до Європи. Але проект так і не здійснився», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада НАК ”Нафтогаз України” і ВАТ ”Газпром” домовилися про погашення до 1 грудня 2008 року заборгованості за газ, поставлений Україні у вересні, і частину боргу за жовтень.

За оцінкою російської сторони, заборгованість ”Нафтогазу” за газ, поставлений у вересні, жовтні і листопаді 2008 року, з урахуванням пені і штрафів, становить 2,4 млрд. дол.

Станом на 2 грудня 2008 року НАК «Нафтогаз України» погасив 268,7 млн. дол. заборгованості за газ перед компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і попросив ”Газпром” про відстрочення розрахунків з газового боргу за вересень і частково за жовтень.

18 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що Україна вже почала розраховуватися за газ, закачаний у підземні сховища, і найближчим часом завершить цей процес. За словами Президента, Україна повністю розрахується за газ, який вона закачала в підземні сховища протягом літа і осені. В.ЮЩЕНКО нагадав, що цей газ був закачаний як ресурс для забезпечення газом України на початку 2009 року.

Президент повідомив, що 17 грудня о 23.00 було здійснено перший платіж у розмірі 800 млн. дол., найближчим часом буде закумульовано ще близько 200 млн. дол. Таким чином, сказав він, «один мільярд доларів буде направлений для розрахунків за газу, який був закачаний як сезонна потреба».