”Газпром” каже, що переговори з ним заборонив проводити Ющенко

Київ. 5 січня. УНІАН. Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявляє, що переговори з «Газпромом» заборонив проводити Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Про це він заявив сьогодні під час робочої зустрічі з прем’єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ у Москві.

«За інформацією, яку ми маємо, переговори з «Газпромом» заборонив проводити особисто Президент України Віктор ЮЩЕНКО», - сказав О.МІЛЛЕР.

Голова правління ВАТ «Газпром» не уточнив, звідки він має таку інформацію, і не надав інших деталей.