Голова ”народників” в ЄП закликає керівництво ЄС до дій по газу

Брюссель. 6 січня. УНІАН. Голова групи народних партій Європарламенту Жозеф ДОЛЬ (Франція) закликав прем’єр-міністра Чехії Мірека ТОПОЛАНЕКА та Президента Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ до дій для швидкого розв’язання ситуації з постачання рсоійського газу до країн ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в заяві депутата, текст якої передано УНІАН.

«Енергетичні системи багатьох європейських країн перебувають під загрозою, це неприпустимо», - заязначає Ж.ДОЛЬ.

Він закликав Єврокомісію та чеське президентство діяти швидко та скоординовано для відновлення нормальної ситуації з постачання газу.

«Якщо Європа сильна та єдина, вона може переконати сторони конфлікту дотримуватися їхніх зобов’язань», - вважає депутат.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України через неузгодженість нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. Водночас, за інформацією «Нафтогазу України», насправді поставки були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу.

В результаті постачання газу було припинено до Болгарії, Хорватії та Туреччини. Румунія відчула зниження постачання газу на 75%, Угорщина – на 20%, Австрія – на 10%. Окрім того, Чехія заявила про скорочення обсягів постачання газу через Україну на 75%, Польща – на 15%.