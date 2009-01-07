Словаччина більше не отримує російського газу

Брюссель. 7 січня. УНІАН. Постачання російського газу до Словаччини припинено.

Про це повідомляє сьогодні агентство AFP з посиланням на речника словацької газотранспортної компанії SPP Любомира ТЮЧШЕРА.

«Постачання російського газу до Словаччини було припинено цієї ночі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України через неузгодженість нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. Водночас, за інформацією «Нафтогазу України», насправді поставки були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу. 7 січня о 7-44 за повідомленням «Нафтогазу» Росія повністю припинила транзит газу через Україну.

Загалом від зменшення поставок російського газу постраждало 17 країн-членів ЄС.

Постачання газу повністю припинено для Боснії та Герцеговини, Болгарії, Чехії, Хорватії, Греції, Угорщини, колишньої югославської республіки Македонія, Туреччини, Румунії, Словаччини.

В Австрії, Італії та Словенії зниження постачань російського газу становить 90%, в Польщі – 85%, у Франції, в Сербії – 50%. Німеччина також повідомила про зниження постачання рсоійського газу, однак без будь-яких уточнень щодо обсягу зменшення постачань.