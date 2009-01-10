”Газпром” обвинуватив Ющенка у небажанні підписати протокол про моніторингову комісію

Київ. 10 січня. УНІАН. Україна не підписала протокол про створення багатосторонньої комісії з моніторингу транзиту газу через територію країни, запропонований Росією, через позицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це заявив сьогодні в ефірі Першого каналу офіційний представник ”Газпрому” Сергій КУПРІЯНОВ, передає РІА «Новости».

”Ми бачимо ці заяви (української сторони), але протокол про створення багатосторонньої комісії з моніторингу транзиту газу через територію України так і не підписано, а це значить, що, мабуть, поставкам нашого газу в черговий раз заважає рішення або відсутність рішення Президента України”, - сказав він.

Раніше повідомлялося, що європейські спостерігачі прибули до Києва 9 січня і приступили до здійснення моніторингу. Проте, як відзначав представник ”Газпрому”, до тих пір, поки протокол не підписаний всіма сторонами, ці фахівці не мають статусу спостерігачів. Крім того, робота з моніторингу повинна здійснюватися не в Києві, а на входах і виходах української газотранспортної системи і на підземних газових сховищах України.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вчора, 9 січня, також повідомила, що Україна готова підписати протокол, запропонований Росією, за умови паритетного представництва в ній українських і російських експертів.

«Саме в такому дзеркальному варіанті, коли обидві країни – Україна і Росія мають однакові права щодо доступу експертів, ми підпишемо такий протокол, якнайшвидше», - сказала вона після переговорів з главою уряду головуючої в ЄС Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що українська сторона налаштована на компроміс в переговорах з РФ, щоб підписати контракти на поставку російського газу і вичерпати конфлікт. За її словами, незабаром будуть підписані прямі контракти на поставку газу в Україну між НАК ”Нафтогаз України” і ”Газпромом”.

Росія заявила, що готова відновити поставки газу до Європи через Україну відразу після того, як до роботи в РФ і в Україні приступить міжнародна експертна моніторингова комісія у складі представників ”Газпрому”, ”Нафтогазу України”, Міненерго Росії і України, компаній - одержувачів російського газу в Європі і незалежної моніторингової організації.