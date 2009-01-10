Балога вважає, що Росія хотіла відібрати в України ГТС

Київ. 10 січня. УНІАН. Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА впевнений, що метою газового шантажу з боку Росії є одержання контролю над українською газотранспортною системою і низкою стратегічних підприємств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він заявив, коментуючи різке обмеження постачання російського палива в Україну та Європу.

Як наголосив В.БАЛОГА, Росія готувала «газову атаку» на Україну завчасно і ретельно, тому лише наївний може повірити в те, що справжньою причиною припинення експорту російського палива стали борги за спожитий газ. Оскільки вже після того, як вся необхідна оплата була проведена, Москва свідомо зривала переговори про укладення нового газового контракту під явно надуманими приводами, одночасно не припинялася широка кампанія з дезінформації громадської думки, констатує глава Секретаріату Президента. “Отже, заборгованість зовсім не є настільки критичним фактором, здатним унеможливити досягнення домовленостей між двома країнами-партнерами”, - додав він.

На його переконання, розгорнутий Москвою на всіх напрямках пресинг і його потенційні наслідки для нашої країни слід розглядати, принаймні, в трьох площинах: політичній, економічній та соціальній. Лише за такого підходу стане чітко зрозумілою логіка Кремля і способи протидії будь-якому тиску з його боку нині і в майбутньому, зазначив В.БАЛОГА.

“Москва, замахнувшись на Київ газовою дубинкою, прагне одним ударом вирішити низку тісно переплетених політичних і економічних завдань. Насамперед, створити серйозні проблеми в українській економіці, яка поки залишається залежною від російських енергоносіїв. У планах - одержання контролю над українською газотранспортною системою і низкою стратегічних підприємств. Саме для досягнення цієї мети і створено газовий дефіцит, який, за задумом росіян, здатний викликати ланцюгову реакцію в економіці та поставити Україну на межу дефолту”, - заявив В.БАЛОГА.

Тим часом, зазначив він, за розрахунками ініціаторів «газового терору», нестача газу для промислового Сходу, яка призведе до зупинки великих підприємств і стрімкого зростання безробіття, і холод у домівках українців мають вивести на вулиці тисячі невдоволених протестувальників. Це мало б дестабілізувати ситуацію в державі і дискредитувати її керівництво, насамперед, Президента Віктора ЮЩЕНКА. «За весь період керівництва Володимира ПУТІНА договори про постачання російського газу з боку України готував майже незмінний пул представників, зокрема, і нинішній керівник «Нафтогазу України» Олег ДУБИНА. Газові проблеми в двосторонніх відносинах виникли одразу, як тільки В.ЮЩЕНКО став Президентом. Таким чином, очевидним є суто політичний, навіть особистісний, але не економічний підтекст у нинішній газовій суперечці», - звернув увагу В.БАЛОГА.

На його думку, Росія так і не змогла позбутися суто імперського комплексу - впливати і втручатися у процеси в країнах, які колись входили до соціалістичного табору. Тому Москва розігрує «газову карту» для того, аби через штучно створену напругу забезпечити собі політичні плацдарми в Україні. “Тим більше, що деякі політичні сили, у тому числі представлені в уряді і Верховній Раді, вже давно є провідниками інтересів російської влади в нашій державі”, - зазначив В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату Президента зауважив, що перекриттям поставок газу в нашу країну Москва порушує взяті на себе міжнародні зобов`язання як гаранта безпеки і територіальної цілісності України після відмови Києва від ядерної зброї. Росія мала б утримуватися від будь-якого тиску на Україну, у тому числі й економічного, яким є одностороннє припинення постачання газу. “На практиці закриття російського газового вентиля є не лише тиском - цей крок можна порівняти з тортурами економіки і населення цілої країни”, - підкреслив В.БАЛОГА.

У цій ситуації, на думку В.БАЛОГИ, для нашої держави та її народу є один вихід - об`єднатися на основі інтересів своєї Вітчизни як цінностей, про які треба дбати і які треба обстоювати незалежно від місця проживання, політичних уподобань, національності та мови. «Особливу згуртованість має виявити влада (центральна і місцева), від дій якої залежить те, як усі ми пройдемо це складне протистояння. Сьогодні якнайдалі треба закинути ідеологічні протиріччя і зрозуміти, що кожен представник у владі тієї чи іншої політичної сили перш за все - громадянин України. Зрештою, і влада обрана народом, тому тільки через єднання ми разом досягнемо спільної мети - вийти з цієї кризи міцнішими», - наголосив глава Секретаріату.