Москва не виключає, що постачання газу може бути ускладнено

Брюссель. 12 січня. УНІАН. Російська сторона не виключає, що відновлення транзиту газу до Європи може бути ускладнено вимогами України надати технічний газ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні під час телефонної конференції прес-секретар прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА Дмитро ПЄСКОВ.

«Україна наполягає на тому, що технічний газ має бути наданий Росією, але ми не вважаємо це правильним», - сказав він.

Прес-секретар російського прем’єра зазначив, що РФ платить Україні за транзит газу, і ця ціна мала б включати усі видатки на його транспортування.

Д.ПЄСКОВ також наголосив, що «Газпром» робить усе залежне від нього для якнайшвидшого відновлення постачання газу до Європи.

«Якби все залежало від Росії, від «Газпрому», то постачання газу ніколи б не припинялося», - наголосив Д.ПЄСКОВ.