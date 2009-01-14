Єврокомісія каже, що РФ не пропонує весь законтрактований обсяг газу до транзиту

Брюссель. 14 січня. УНІАН. Єврокомісія наголошує, що Росія не пропонує постачати весь законтрактований обсяг газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ.

За його словами, Росія другий день поспіль пропонує прокачати через Україну лише 98,9 млн. Кубометрів газу на добу.

“Це, звичайно, не весь обсяг газу, якій має постачати Росія, - близько 300 млн. кубометрів за добу”, - сказав він.

Представник Єврокомісії зазначив, що за твердженнями української сторони прокачати такий обсяг газу, якій пропонує Росія через станцію “Суджа” не є можливим технічно, а тому зараз технічні експерти Єврокомісії співпрацюють з представниками “Нафтогазу” та “Газпрому” для пошуку технічного узгодження.

“Довіра має бути побудована. “Газпром” і “Нафтобаз” за допомогою наших експертів мають укласти технічну угоду. І не лише на найближчі 24 години, але й на довгострокову перспективу”, - сказав представник Єврокомісії.