Росія хоче продемонструвати неспроможність України приєднатися до ЄС

Варшава. 16 січня. УНІАН. Президент Литви Валдас АДАМКУС вважає, що Російська Федерація використовує газовий конфлікт з Україною для того, аби продемонструвати, що українці не можуть самостійно вирішувати питання про своє приєднання до Європейського Союзу та НАТО.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті Financial Times, опублікованому в четвер, 15 січня.

«Росія хоче послати сигнал українцям, що вони не можуть самостійно визначати своє політичне майбутнє, в тому числі питання вступу до Європейського Союзу чи НАТО… і показати, що вона може втручатись в їх внутрішні справи», - сказав В.АДАМКУС.

За словами Президента Литви, росіяни використовують газ в політичних цілях, аби продемонструвати, що РФ - «супердержава». В.АДАМКУС закликав Європейський Союз підтримати українців, які прагнуть вступити до ЄС.

«Питання, чи Україна вільна приймати самостійно власні політичні рішення… якщо українці хочуть бути в Євросоюзі, то ЄС повинен полегшити їм це та зробити це чітко та виразно», - додав Президент Литви