ЄС запроваджує нову методику підтримки сільського господарства

Брюссель. 20 січня. УНІАН. Рада міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС схвалила пакет законодавства з реформування Спільної сільськогосподарської політики.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено 19 січня на засіданні Ради.

Законодавчий пакет передбачає, зокрема, збільшення відрахувань від фермерів, що отримують допомогу з бюджету ЄС більше ніж на 5 тис. євро щорічно, до фондів сільського розвитку з нинішніх 5% до 7% від суми допомоги з 2010 року і подальшим зростанням на 1% до 10% - з 2013 року.

Крім того, нове законодавство передбачає можливість для країн-членів ЄС використовувати до 10% асигнувань на підтримку фермерів на спеціальні цілі, якими можуть бути покращення захисту навколишнього середовища при сільськогосподарській діяльності, покращення якості продовольства, покращення розміщення продовольства на ринках, на сприяння розвитку тваринництва в окремих економічно складних регіонах.

Отримані додаткові кошти місцевими фондами сільського розвитку мають використовуватися на боротьбу з кліматичними змінами, відновлювальну енергетику, управління водними ресурсами та підтримання біологічної різноманітності.

Згідно із законодавчим пакетом, починаючи з 2009 року до 2013 року зростатимуть щорічно на 1% квоти на виробництво молока фермерами ЄС для підготовки до скасування квот, запланованого на 2015 рік. Єдиним винятком стане Італія, якій буде дозволено одночасно з 2009 року підняти квоти на молоко на 5%.