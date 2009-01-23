ЄК підозрює Slovak Telekom a.s. в зловживанні положенням на ринку

Брюссель. 23 січня. УНІАН. Єврокомісія підозрює Slovak Telekom a.s. в зловживанні домінуючим становищем на ринку.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-службі Єврокомісії, з 13 по 15 січня представники Комісії провели неоголошені перевірки в приміщеннях компанії разом з представниками антимонопольного комітету Словаччини.

Комісія має підстави вважати, що Slovak Telekom a.s. може порушувати статтю 82 Угоди ЄС щодо заборони зловживання домінуючим становищем на ринку

Неоголошені перевірки є попереднім кроком у розслідування можливого порушення законодавства ЄС.