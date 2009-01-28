ЄС високо оцінив дії Білорусі під час газового конфлікту

Київ, 28 січня. УНІАН. ”Трійка Європейського Союзу” високо оцінила дії Білорусі в умовах недавнього газового конфлікту між Україною та Росією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі, про це йшлося під час зустрічі в Брюсселі міністра закордонних справ Білорусі Сергія МАРТИНОВА з ”Трійкою ЄС”.

«Наприкінці зустрічі відбувся предметний обмін думками на теми економіки й енергетики. Делегація ЄС високо оцінила дії Білорусі в умовах недавньої газової кризи, що підтвердили реноме нашої країни як надійного партнера Євросоюзу з питань енерготранзиту. Сторони також відзначили серйозний потенціал для взаємовигідної співпраці в енергетичній галузі», - сказав представник прес-служби.

Крім того, у рамках зустрічі ”Трійка ЄС” – Білорусь обговорювали питання впливу економічної кризи на розвиток економік ЄС і Білорусі, а також можливості пом`якшення її наслідків на основі тіснішої взаємодії.

Сторони також обговорили актуальні питання регіональної проблематики, зокрема ініціативу ЄС про створення Східного партнерства.

У прес-службі МЗС Білорусі уточнили, що європейську сторону представляли голова МЗС Чехії, яка головує в ЄС, Карел ШВАРЦЕНБЕРГ, єврокомісар із зовнішніх зв`язків і політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, високопоставлені працівники секретаріату Ради ЄС і МЗС Швеції, яка прийме головування в Євросоюзі з другої половини 2009 року.