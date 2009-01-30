В Брюсселі розпочнеться дводенний бізнес-університетській форум

У другому бізнес-університетському форумі візьмуть участь представники бізнесу, університетів, політики для обговорення нових форм співпраці між вищою освітою та бізнесом. Серед інших тем учасники планують обговорити модернізацію управлінської структури університетів. 5 лютого о 10-30 відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань освіти, культури і молоді Яна Фігеля та міністра освіти, молоді та спорту Чехії Анджея Ліска..

Дата проведення: 5-6 лютого 2009 року Час початку: 09-30, 5 лютого 2009 року