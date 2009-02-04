Ферреро-Вальднер вірить, що Україна скористається Східним партнерством

Брюссель. 4 лютого. УНІАН. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР сподівається, що Україна скористається можливостями Східного партнерства.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні напередодні зустрічі Трійка ЄС – Україна на рівні міністрів закордонних справ, яка пройде завтра, 5 лютого, у Празі. “Я сподіваюсь надати нашим українським партнерам більше інформації щодо ініціативи Східне партнерство, яка дасть можливість далі поглибити наші двосторонні відносини і посилити обмін між країнами за широким колом питань”, - заявила комісар.

За словами комісара, в ході засідання сторони планують обговорити питання глобальної економічної кризи, останню газову суперечку між Україною та Росією, а також прогрес в переговорах щодо нової угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

“Україні треба посилити зусилля в політичних та економічних реформах – надто багато часу було втрачено через внутрішні проблеми”, - сказала комісар.

Вона також додала, що донорська конференція для української газотранспортної системи, яку готують зараз Україна та ЄС на 23 березня, є доказом виконання Євросоюзом своїх зобов’язань допомагати Україні стати надійним партнером в області транзиту енергоресурсів.