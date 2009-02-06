Росія просить спостерігачів ЄС за газом залишитися до березня

Москва. 6 лютого. УНІАН. Росія просить європейських спостерігачів продовжувати контроль за транзитом газу через Україну до кінця березня.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН на спільній прес-конференції з головою Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.

”Просили б міжнародних спостерігачів продовжувати контроль хоча б до кінця першого кварталу поточного року”, - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що Москва й раніше виступала за те, щоб здійснювати контроль транзиту російського газу через територію України.

За його словами, Україна до цих пір не пустила російських спостерігачів, які контролюють транзит газу через українську територію, на центральний диспетчерський пункт у Києві й на газові сховища.

”Ми звертаємо увагу, що, на жаль, наші спостерігачі не були допущені на центральний об`єднаний диспетчерський пункт у Києві й на газові сховища”, - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що Росія буде найуважнішим чином спостерігати за виконанням газового договору українською стороною.

Крім того, він повідомив, що Україна повинна компенсувати збитки країнам, що постраждали через зрив поставок газу в січні 2009 року.

«Ми вважаємо, що фінальну юридичну відповідальність за проблему, що сталася, несе українська сторона, на ній і повинні бути локалізовані можливі збитки. Ми розберемося з нашими українськими партнерами», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

МЗС України назвав цю заяву Президента РФ непартнерським і недружнім жестом по відношенню до України й країн Євросоюзу.