ЄС не вкладатиме гроші в Північний і Південний потоки

Москва. 6 лютого. УНІАН. Європейський Союз не планує фінансувати будівництво газопроводів «Північний потік» і «Південний потік».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ.

За його словами, ці газопроводи є комерційними проектами, й з боку організаторів не надходило прохань до Євросоюзу про виділення коштів.

Окрім цього, Ж.БАРРОЗУ запевнив, що ЄС не протиставляє проект «Набукко» проектам «Північний» і «Південний потік».

«Росія залишається важливим партнером із постачання газу для Європи», - підкреслив він.