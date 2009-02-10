Білорусь та Україна готують спільні проекти для Східного партнерства

Київ. 10 лютого. УНІАН. Міністр закордонних справ Білорусі Сергій МАРТИНОВ заявляє, що Білорусь і Україна обговорюють спільні інфраструктурні проекти для реалізації в рамках «Східного партнерства» Євросоюзу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі, про це С.МАРТИНОВ повідомив в інтерв`ю Першому національному телеканалу Білорусі.

«Йде доопрацювання основоположного документа самого партнерства. Причому, на цій стадії вже залучаються до доопрацювання цього документа і майбутні учасники цього партнерства або потенційні учасники цього партнерства», - сказав С.МАРТИНОВ.

За його словами, паралельно з процесом доопрацювання тексту документа «держави регіону починають продумувати, які проекти, які теми можуть стати змістом цього партнерства».

«Саме партнерство – це оболонка, шкаралупа. Які проекти можуть стати його змістом? На недавній зустрічі Президента Білорусі з Президентом України вже обговорювалися такого роду інфраструктурні проекти. Ну, наприклад, скажімо, серйозна автомагістраль сполученням від Калінінграда до Клайпеди, Вільнюса, Мінська, Києва і порт Чорного моря, скажімо, Іллічівськ або Миколаїв. Частина цього маршруту є міжнародним коридором транспортним, але, напевно, слід було б його в обидві сторони подовжити. Це найбільший міжнародний проект, якщо з ним згодяться всі наші партнери. І, до речі, в його реалізації були б, ймовірно, зацікавлені не тільки Білорусь, але і Литва, і Україна, але і, очевидно, Росія, й інші наші партнери», - повідомив міністр закордонних справ Білорусі.

Крім того, за його словами, вже зараз у різних форматах проходять консультації щодо взаємодії в області транзиту або перетікання електроенергії в рамках енергосистем потенційних учасників «Східного партнерства» і Європейського Союзу.

«Зараз у багатьох держав нашого регіону виникають проблеми із забезпеченням електроенергією. Їх потрібно якось вирішувати. Взаємні можливості в координації, в кооперації, є. І всі ці речі починають обговорюватися зараз між державами, які потенційно стануть учасниками партнерства - в різних комбінаціях: двосторонніх, тристоронніх, чотирьохсторонніх. Тобто йдуть ці два паралельні процеси з формування структури партнерства - оболонки, як я сказав, і її наповнення», - підкреслив С.МАРТИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня в Празі заплановано провести інавгураційний саміт учасників ініціативи «Східне партнерство».

«Східне партнерство» - польсько-шведська ініціатива, представлена в травні 2008 року і схвалена на засіданні Європейської Ради (саміт голів держав і урядів країн - членів ЄС) у червні.

«Східне партнерство» має охопити 6 країн - сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну, а також Білорусь за умови процесу демократизації країни.

Президенти України і Білорусі Віктор ЮЩЕНКО і Олександр ЛУКАШЕНКО під час робочої зустрічі в Чернігові 20 січня ц.р. домовилися активізувати співпрацю в рамках ініціативи “Східне партнерство” з ЄС.

14-15 лютого у Вільнюсі (Литовська Республіка) відбудеться зустріч міністрів закордонних справ України, Білорусі і Литви.

“Зустріч у такому форматі проводиться вперше, це введення нового механізму співпраці між Україною, Литовською Республікою і Республікою Білорусь”, - сказав керівник прес-служби МЗС України Василь КИРИЛИЧ.