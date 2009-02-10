Україна приєднається до ПДЧ в НАТО за 15-20 років

Москва. 10 лютого. УНІАН. Постійний представник Росії при НАТО Дмитро РОГОЗІН вважає, що Україна зможе приєднатися до Плану дій для членства в Альянсі не раніше ніж за 15-20 років.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Д.РОГОЗІН висловив сьогодні під час відеомосту Москва-Брюссель.

«Мені здається, що ситуація з Україною нагадуватиме переговори між ЄС і Туреччиною про інтеграцію в Євросоюз – тобто, ця тема постійно обговорюватиметься, але, думаю, Україна дуже далека від перспективи інтеграції в НАТО», - сказав Д.РОГОЗІН.

За його словами, в Альянсі за останній рік проаналізували внутрішньополітичну ситуацію в Україні і переконалися, що це «постійна драма» між гілками влади на фоні нестійкого розвитку громадської думки щодо Альянсу, незважаючи на активну «пропаганду» НАТО в Україні.

«Вони переконалися, що про найближчі роки (вступу) мови не може бути, і ідея надання Україні Плану дій для членства в НАТО також пішла на задній план. Я думаю, що дане питання, якщо і буде колись вирішене, то років за 15-20», - сказав він.

Д.РОГОЗІН зазначив, що українська тема залишається достатньо актуальною в Альянсі через те, що у фінальній декларації Бухарестського саміту НАТО передбачено, що Україна і Грузія в майбутньому стануть його членами.

У той же час він зауважив, що багато хто в Альянсі почав розуміти, що розбухання НАТО призводить до його ослаблення. Д.РОГОЗІН зазначив, що Альянс розширяється останнім часом за рахунок держав, які мають нульовий військовий потенціал або вимагають додаткових інвестицій, таким чином географічна відповідальність розширюється, а сил не стає більше.

Разом із тим Д.РОГОЗІН вважає, що у зв`язку з відсутністю для України найближчої перспективи інтегруватися в Альянс, представники НАТО не порушують питання про базування Чорноморського флоту РФ на території України.

«Дотепер НАТО боїться втручатися у цю проблему (ЧФ РФ), і правильно робить – дане питання має бути врегульоване виключно в рамках російсько-українських відносин», - додав він.