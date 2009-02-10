ЄС закликає Україну до політичної стабільності

Брюссель. 10 лютого. УНИАН. Європейський Союз закликає Україну до політичної стабільності.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив журналістам голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН після зустрічі з Генеральним секретарем Ради ЄС, високим представником з питань Спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ.

«Основні заклики полягають в одному – Україні потрібен політичний спокій, порозуміння між політичними гравцями, робота з подолання кризи і здійснення так необхідних для України реформ принаймні до січня 2010 року», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, в ході зустрічі сторони переважно обговорювали внутрішньополітичну ситуацію в Україні.

«ЄС навіть більше переймається негативними подіями в Україні між гілками влади, ніж українські політики», - сказав В.ЛИТВИН.

Спікер парламенту зазначив, що відчув «людську стурбованість» подіями в Україні з боку Х.СОЛАНИ і бажання допомогти.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН 10-11 лютого відвідує з робочим візитом м. Брюссель (Королівство Бельгія).