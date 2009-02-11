ЄС хоче провети нові переговори з Ліхтенштейном

Брюссель. 11 лютого. УНІАН. ЄС хоче провести повторні переговори з Ліхтенштейном щодо боротьби з податковими шахрайствами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених 10 лютого Радою міністрів з питань економіки та фінансів ЄС.

У висновках зазначається, що Рада міністрів “дуже просить” Єврокомісію продовжити переговори з Ліхтенштейном з метою забезпечення ефективної адміністративної допомоги та доступу до інформації з огляду на всі форми інвестиційних компаній, зокрема, фондів та трастів.

Раніше Ліхтенштейн вже уклав угоду з США щодо боротьби з податковими шахрайствами та ухиленням від сплати податків. Міністри ЄС вважають, що угода між Ліхтенштейном та Євросоюзом має містити щонайменше такі самі положення, як і угода між Ліхтенштейном і США.