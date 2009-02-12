Вантажівки в ЄС обкладуть новими екологічними зборами

Брюссель. 12 лютого. УНІАН. Комітет Європарламенту з питань транспорту та туризму підтримав запровадження нових зборів з вантажівок за забруднення та шуми.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у проекті доповіді Саїда Ель ХАДРАУЇ (група соціалістичних партій, Бельгія) щодо пропозицій Єврокомісії, схваленої 11 лютого на засіданні Комітету.

Проект Директиви супроводжується методикою розрахунку суми нових зборів, відповідно до якої додаткові збори мають привести до підвищення загального рівня платежів з вантажівок максимум на 3%.

При цьому, депутати висловились за підтримку принципу, відповідно до якого забруднювач платитиме більше. Вартість зборів, зокрема, залежатиме від стандарту машину (від Євро 0 до Євро VI).

Депутати також підтримали запровадження зборів в години пік з вантажівок, але лише за умови, якщо такі ж збори будуть запроваджені країнами-членами і до легкових автомобілів, які, на переконання Комітету, також відповідальні за “пробки” на дорогах.

Комітет також визначив цілі, на які мають використовуватися гроші, отримані від додаткових зборів – це покращення екологічних стандартів автомобілів та розвиток альтернативної транспортної інфраструктури.

Депутати також висловилися за запровадження так званої “гірської” надбавки для автодоріг в горах, доходи від якої мають витрачатися на будівництво паралельних транспортних коридорів.

Новий проект Директиви, яким вносяться зміни до Директиви від 1998 року, передбачає також, що нові збори можуть застосовуватися до всіх автомобілів вагою більше 3,5 тонни та застосовуватися до всіх доріг, на яких спостерігається значний міжнародний транспортний потік.

Передбачається, що проект доповіді буде винесений на голосування до сесійної зали Європарламенту у березні.