Україна і НАТО думають про можливість членства України

Київ. 16 лютого. УНІАН. Україна та НАТО обговорюють можливість внести у Хартію про особливе партнерство доповнення про те, що Україна стане членом Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгуречник МЗС України Василь КИРИЛИЧ, інформуючи про підсумки консультацій з помічником генерального секретаря НАТО з питань безпекового співробітництва та партнерства минулого тижня.

«У ході консультацій обговорювалось питання щодо доповнення до Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО, підписаної у 1997 році, про те, щоб зафіксувати рішення Бухарестського саміту про те, що Україна стане членом НАТО», - повідомив В.КИРИЛИЧ.

За його словами, у ході консультацій було також узгоджено практичні аспекти розробки Річної національної програми, яка має стати механізмом підготовки до вступу України в НАТО.

Українська і натовська сторони досягли взаєморозуміння у тому, що Річна національна програма як за форматом, так і за змістом має повністю відповідати вимогам ПДЧ. Крім того, за словами В.КИРИЛИЧА, були проведені консультації щодо проекту угод про транзитні переміщення територією України вантажів для забезпечення операції міжнародних сил сприяння в Афганістані.