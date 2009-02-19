Томенко пропонує відновити візовий режим для ЄС

Київ. 19 лютого. УНІАН. Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО звернувся до Міністра закордонних справ України з пропозицією розглянути можливість відновлення візового режиму для громадян Євросоюзу відповідно до умов Угоди між Україною та Європейським співтовариством про спрощення оформлення віз.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Він нагадав, що з 1 травня 2005 року громадян країн-членів ЄС звільнено від оформлення віз для в’їзду в Україну на період до 90 днів або під час транзитного проїзду. А 18 червня 2007 року між Україною та Європейським Союзом було підписано Угоду про спрощення віз, яка передбачає, зокрема, спрощення процедури оформлення та видачі віз, фіксовану ціну візового збору - 35 євро, надання безкоштовних віз окремим категоріям громадян, можливість видачі багаторазових довгострокових (до 5 років) віз, обов’язковість пояснення причини відмови в оформленні візи.

У листопаді 2007 року ця угода була ратифікована Європейським парламентом і схвалена Радою міністрів ЄС, а 15 січня 2008 року її ратифікувала Верховна Рада України.

М.ТОМЕНКО зазначив, що за час дії угоди, на жаль, реального спрощення візового режиму з ЄС не відбулося, перспективи введення безвізового режиму для громадян України залишилися невизначеними. Певні позитивні зміни торкнулися лише дуже вузького кола осіб, і для абсолютної більшості українських громадян Європа не стала ближчою, зауважив М.ТОМЕНКО, додавши, що при цьому навіть обережні кроки у напрямку більшої відкритості на практиці часто гальмувалися.

Зокрема, М.ТОМЕНКО звертає увагу на випадки перевищення суми візового збору, недотримання термінів візових клопотань та часті порушення етичних норм спілкування з українськими громадянами.

«Вважаю, що було б доцільним повернутися до симетричного застосування візового режиму між Україною та Євросоюзом на базі чинної Угоди про спрощення віз», - сказав віце-спікер.

М.ТОМЕНКО вважає, що такий підхід дасть змогу синхронізувати дії щодо поступового збільшення прозорості кордонів для громадян України і ЄС, а питання запровадження безвізового режиму має вирішуватися на взаємних засадах в контексті спільного руху до єдиної Європи.