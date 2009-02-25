Депутати ВР та Європарламенту просять РФ ратифікувати Енергохартію

Брюссель. 25 лютого. УНІАН. Депутати Верховної Ради України та Європарламенту – члени Комітету парламентського співробітництва - вважають, що Росія мала б ратифікувати Енергетичну хартію.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це по завершенню 12-го засідання Комітету повідомив на прес-конференції співголова Комітету Адріан СЕВЕРІН (група соціалістичних партій, Румунія).

“Нам потрібно просити Росію ратифікувати Енергетичну хартію, яка, в тому числі, передбачає і механізм вирішення суперечок”, - сказав він.

За словами А.СЕВЕРІНА, сторони також дійшли висновку, що лише тристороння співпраця між ЄС, Україною та Росією зможе гарантувати безпеку постачання енергоресурсів у майбутньому і попередити майбутні можливі кризи з постачанням енергоресурсів до ЄС.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня цього року через невирішеність питання щодо постачання російського газу до України та ціни на нього, Росія припинила постачання газу до Європу майже на два тижні – з 7 по 20 січня.

У 2006 році Росія також призупиняла постачання газу Україні та транзитного газу в країни ЄС на два дні.

Росія не ратифікувала Енергетичну хартію, вважаючи її невигідною для себе.