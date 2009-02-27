В Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питань захисту навколишнього природного середовища ЄС

В ході засідання, міністри, зокрема, планують розглянути пропозиції Єврокомісії щодо зняття заборони на споживання та вирощування генетично-модифікованої кукурудзи, запровадженої в Австрії та Угорщини. Крім того, міністри обговорять позицію ЄС перед Копенгагенською конференцією щодо боротьби з кліматичними змінами у світі, яка має відбутися у грудні 2009 року.

Дата проведення: 2 березня 2009 року Час початку: 10-00