В Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питань захисту навколишнього природного середовища ЄС
21:15, 27 лютого 2009Новини ЄС
0 0
В ході засідання, міністри, зокрема, планують розглянути пропозиції Єврокомісії щодо зняття заборони на споживання та вирощування генетично-модифікованої кукурудзи, запровадженої в Австрії та Угорщини. Крім того, міністри обговорять позицію ЄС перед Копенгагенською конференцією щодо боротьби з кліматичними змінами у світі, яка має відбутися у грудні 2009 року.
Дата проведення: 2 березня 2009 року Час початку: 10-00
Час початку: 10-00
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter