В Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують винести свої пропозиції щодо порядку денного засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), яке відбудеться 19-20 березня, обговорити ситуацію в країнах Західних Балкан, а також – переглянути санкції щодо видачі віз високим посадовцям Білорусі.

Дата проведення: 16-17 березня 2009 року Час початку: 10-00, 16 березня 2009 року.