В ЄС хочуть забезпечити гарне самопочуття тварин під час забою

Брюссель. 17 березня. УНІАН. Комітет з питань сільського господарства та сільського розвитку Європарламенту підтримує необхідність зменшення страждань тварин під час забою.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні на засіданні Комітету проекті доповіді Януша ВОЙЦЕХОВСЬКІ (група “Союз за Європу націй”, Польща), розробленому на підставі пропозицій Єврокомісії.

Депутати висловились за те, щоб на скотобійнях використовували лише такі засоби забиття тварин, які б гарантувати моментальну смерть, або забивали б тварин лише післа оглушення за винятком випадків релігійних ритуалів, для яких, депутати, вважають за необхідне запровадити виняток з правил.

Депутати також підтримали запровадження спеціальної посади відповідального за здоров’я тварин на всіх фермах та скотобійнях, крім найбільш маленьких. До малих віднесено скотобійні, де забивається до 50 тварин на тиждень чи до 150 тис. одиниць птахів (кури, індики тощо) на рік.

Крім того, Комітет висловився за те, щоб Єврокомісія забезпечила дотримання цих правил забою і відносно м’яса, що імпортується до ЄС з третіх країн.

Передбачається, що голосування за проект доповіді в сесійній залі Європарламенту відбудеться на початку травня. Європарламент в цьому питанні має консультативний голос.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня 2008 року Єврокомісія запропонувала узаконити забезпечення гарного почуття свійських тварин під час забою.

Щороку на скотобійнях ЄС забиваються близько 360 млн. свиней, овець, цапів та великої рогатої худоби, а також кілька мільярдів птахів на м’ясо. Крім того, щорічно забивається близько 25 млн. тварин через їхнє хутро.