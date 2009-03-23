Інвестиціями в ГТС займеться коордгрупа при ”Нафтогазі”

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Інвестиційними коштами на модернізацію української газотранспортної системи займатиметься координаційна група при національній акціонерній компанії «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про відповідну домовленість між Україною та Єврокомісією повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час спілкування з журналістами.

За його словами, до цієї групи також входитимуть представники провідних фінансових інституцій, зокрема, Світового банку, Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що ця координаційна група найближчим часом має розглянути питання щодо необхідного рівня фінансування проектів, передбачених спільною декларацією України та ЄС за підсумками сьогоднішньої Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української ГСТ, підписаній сьогодні в Брюсселі.

Водночас В.ЮЩЕНКО нагадав, що, за оцінками української сторони, на модернізацію української ГТС потрібно 2 млрд. 570 млн. доларів.