Ющенко хоче реформувати енергетичний сектор ще до кінця 2010 року

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що Україні вдасться до кінця 2010 року реформувати свій енергетичний сектор.

Про це він повідомив під час спілкування з пресою в Брюсселі.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що в Україні буде створена робоча група, яка опікуватиметься питанням реформування енергетичного сектору України.

Він сподівається, що до жовтня поточного року ця група підготує план реформування з тим, щоб з 2010 року почати його реалізацію.