Росія наполягає на газотранспортному консорціумі

Брюссель. 23 березня. УНІАН. ВАТ «Газпром» вважає, що модернізацію української газотранспортної системи найкраще проводити в рамках міжнародного консорціуму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції заступник голови правління ВАТ «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ.

«На нашу думку, потрібно продовжити роботу над створенням консорціуму», - сказав він.

Представник «Газпрому» зазначив, що на сьогодні консорціум вже зареєстрований, і по 50% його акцій належить «Газпрому» і НАК «Нафтогаз України».

При цьому В.ГОЛУБЄВ зазначив, що до консорціуму могли б приєднатися і європейські компанії, зокрема, італійські або німецькі.

Довідка УНІАН. ТОВ «Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України» створене на виконання заяви президентів України і Росії про стратегічну співпрацю в газовій сфері від 9 червня 2002 року, а також угоди між Кабінетом міністрів України і урядом РФ про стратегічну співпрацю в газовій галузі від 7 жовтня 2002 року.

Засновницькі документи про створення Міжнародного консорціуму за участю ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» було підписано 29 жовтня 2002 року.

Статутний капітал товариства становить 186,55 млн. грн.