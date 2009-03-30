Карабінери хотіли конфіскувати ”буси” українців (фото)

Брюссель. 30 березня. УНІАН. Карабінери в Римі намагалися конфіскувати мікроавтобуси українців, що здійснюють перевезення з Італії до України.

Як повідомив УНІАН голова Християнського товариства українців в Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ, в неділю, 29 березня, карабінери оточили одну з двох стоянок у Римі, звідки відправляються мікроавтобуси до України, поблизу станції Остієнце.

Самі карабінери пояснили, що прибули у відповідь на звернення жителів кварталу, нібито незадоволених наявністю стоянки, після чого почали конфіскацію транспортних засобів.

О.ГОРОДЕЦЬКИЙ зазначає, що в цей момент ситуація досягла найбільшого загострення, оскільки сотні жінок кинулися захищати водіїв, ледь не спровокувавши силовий конфлікт. Деякі з них на знак протесту лягли на землю перед мікроавтобусами, щоб не допустити їх конфіскації.

Після тривалих переговорів, проведених з представниками правоохоронних органів начальником консульського відділу Посольства України в Італії Русланом СЕМЕНЧЕНКОМ, головою Християнського товариства українців в Італії та двома депутатами міської ради Риму, карабінери погодилися не конфісковувати мікроавтобуси і обмежилися лише кількома штрафами.

О.ГОРОДЕЦЬКИЙ також зазначив, що за інформацією джерел, що заслуговують на довіру, причиною облави могла бути заява організації, що контролює іншу римську стоянку мікроавтобусів і яка хотіла в такий спосіб позбутися конкурентів.