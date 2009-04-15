На відновлення регіонів Італії після землетрусу треба 12 млрд. євро

Брюссель. 15 квітня. УНІАН. Відновлення зруйнованих землетрусом в Італії місць обійдеться в 12 млрд. євро.

Як повідомляє італійське агентство ANSA, про це заявив міністр внутрішніх справ Італії Роберто МАРОНІ.

“12 млрд. євро – ось цифра, яку потрібно знайти, щоб реконструювати Абруццо”, - сказав міністр.

За його словами, наступного тижня уряд Італії планує провести виїзне засідання в Аквілі, щоб розблокувати фонди для надання допомоги постраждалим та для початку відновлювальних робіт.

Загалом в регіоні Абруццо кожен третій будинок є непридатним для життя, у столиці – Аквілі – до життя непридатні половина будинків.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 5 на 6 квітня в Абруццо відбувся землетрус силою 5,8 балів за шкалою Ріхтера. Повторні поштовхи меншої сили спостерігаються в регіоні і до сьогодні.