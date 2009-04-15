МЗС: посольство в Італії зробило все для допомоги постраждлим

Київ. 15 квітня. УНІАН. Міністерство закордонних справ України заявляє, що співробітники Посольства України в Італії забезпечили весь комплекс організаційно-правових заходів з надання допомоги родичам померлих внаслідок землетрусу українців.

Про це йдеться в повідомленні речника МЗС України Василя КИРИЛИЧА, переданому УНІАН.

У повідомленні йдеться, що в зв’язку з поширенням 14 квітня інформаціїпро недостатню увагу Посольства України в Італії до постраждалих у результаті землетрусу у цій країні українців, МЗС зазначає, що з першого дня трагедії в італійському місті Аквіла дипломатична установа України встановила контакт з компетентними органами влади Італії, а також місцевими медичними закладами, що служать джерелом офіційної інформації про ситуацію в районі землетрусу.

На підставі одержаної з зазначених джерел інформації Посольство України в Італії оперативно повідомляло МЗС, а відтак – і громадськість про розвиток ситуації в м. Аквіла та його околицях, а також про трагічні для двох громадян України наслідки землетрусу.

За повідомленням, співробітники Посольства забезпечили весь комплекс організаційно-правових заходів з надання допомоги родичам померлих внаслідок землетрусу українців.

За дорученням МЗС України Посольство України в Італії сплатило видатки, пов’язані з перевезенням тіла загиблої українки для її поховання на Батьківщині. Труну з тілом загиблої планується доставити в Україну 17 квітня ц.р.

Іншу громадянку України за згодою батьків поховано в Італії.

Дипустанова України в Італії підтримує тісний контакт з однією з місцевих лікарень, в якій у важкому стані перебуває ще одна громадянка України.

Як повідомляв УНІАН, українці в Італії вважають, що держава в ситуації після землетрусу продемонструвала байдужість до своїх співвітчизників.

У результаті землетрусу в регіоні Абруццо в ніч з 5 на 6 квітня та повторних поштовхів 7 квітня, повністю зруйноване місто Аквіла. За даними МЗС, двоє громадян України загинули. Загалом кількість жертв сягає 1500 осіб, понад 70 тис. осіб втратили свої домівки.