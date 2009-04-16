Відновлення Україною віз для ЄС зменшить фінпотоки

Київ. 16 квітня. УНІАН. Скасування Україною безвізового режиму з країнами Євросоюзу може зменшити фінансові потоки в реальну економіку.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейської комісії в Україні, коментуючи публічні заяви українських політиків щодо необхідності повернення до візового режиму у відносинах з країнами ЄС.

“ЄС ніколи не ставив під питання суверенне право України приймати такі рішення. Це компетенція керівництва України - оцінювати, чи стане повернення візового режиму для громадян ЄС належним відгуком для приваблення туристів з ЄС і збільшення частки України у щорічних витратах громадян ЄС, що сягають 94 млрд. євро, на поїздки та туристичні цілі за межами Європейського Союзу. Так само слід взяти до уваги, що такий захід може зменшити фінансові потоки в реальну економіку, що могло би відіграти свою роль у час глобальної фінансової та економічної кризи, яка відчутно вдарила по економіці України”, - йдеться у коментарі.

Водночас у Представництві Єврокомісії вважають, що Угода між ЄС та Україною про спрощення візового режиму є ефективною. “Перша оцінка результатів запровадження цієї угоди ясно свідчить про те, що вона значно спростила для українців можливість в’їзду на територію ЄС і зробила її значно дешевшою”, - зазначають у представництві.

За інформацією Представництва Єврокомісії, впродовж минулого року українцям було видано 1 млн. 22 тис. шенгенських віз, що на 134% більше у порівнянні з 2007 року, коли було видано 435 тис. шенгенських віз.

Крім того, у 2008 році громадянам України було видано близько 6% або більше ніж 60 тис. довгострокових багаторазових віз (на один-п’ять років)

“Без Угоди про спрощення візового режиму плата за візу для українців складала б 60 євро (як, наприклад, для громадян Білорусі), а не 35 євро. До того ж близько однієї третини усіх громадян, які звертаються за візами, отримують їх безкоштовно. Це значна кількість, особливо якщо взяти до уваги, що близько 50% шенгенських віз видано для туризму, на який не поширюється дія угоди про спрощення візового режиму”, - відзначили у Представництві Єврокомісії.

За інформацією Представництва ЄК, рівень відмов у видачі віз знизився до 5% у 2008 році порівняно з приблизно 10% у 2007 році. “Переважна більшість відмов (майже 90%) стосувалися подання підроблених або фальшивих документів, часто за допомогою посередників, чи іншої недійсної інформації щодо цілей поїздки. Відомості про ці випадки потребують правових дій та направляються на розгляд відповідних органів влади України. Крім цього, сьогодні у країнах Європейського Союзу легально проживають близько 3,3 млн. громадян України.

Ці декілька фактів показують, що громадяни України мають усі можливості приїздити до ЄС і законно проживати на його території. У той же час, громадяни України займають третє місце за кількістю нелегальних мігрантів, які потрапляють до Європейського Союзу. Саме тому консульства країн ЄС дуже уважно вивчають візові заяви, зокрема у відношенні мети поїздки та наміру повернутися в Україну”, - йдеться у коментарі.

Представництво Єврокомісії наголошує, що Євросоюз вітає та цінує рішення, прийняте Україною у 2005 році щодо відміни у односторонньому порядку візового режиму для громадян країн ЄС (та деяких інших країн).

“Цей позитивний захід сприяв зростанню кількості громадян ЄС, які відвідують Україну. Так до скасування віз (у 2004 році) кількість громадян ЄС, які відвідали Україну, досягла 4,5 млн. чоловік. У 2008 році цей показник подвоївся до 9,2 млн. Якщо припустити, що кожен, хто приїхав до України, провів тут щонайменше один день і витратив принаймні 100 дол. США на день, то це є значним загальним доходом від такого притоку туристів з ЄС, що у такому вигляді зробив всій внесок в економічний розвиток країни”, - вважають у Представництві Єврокомісії.